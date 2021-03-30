Дочірня компанія корпорації SoftBank – Z Holdings – почала переговори з південнокорейським гігантом онлайн-комерції Coupang щодо роботи на ринку Японії. Що відомо про компанію та чому її вважають конкурентом Amazon – читайте далі.

За словами генерального директора SoftBank Масайосі Сона, наразі йдеться лише про запуск послуг Coupang на японському ринку, а не про початок роботи компанії в Японії.

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Конкурент Amazon

Корпорація японського підприємця Масайосі Сона володіє 37% акцій південнокорейського гіганта Coupang. Капіталізація компанії на ринку становить 79 мільярдів доларів. Цікаво, що компанія поки що працює виключно на ринку Південної Кореї, де майже всі жителі країни мають смартфони з високошвидкісним інтернетом.

Coupang починав працювати як аналог сервісу знижок Groupon, проте з часом керівництво змінило бізнес-модель для того, щоб стати південнокорейським Amazon або Alibaba.

У 2020 році компанія майже подвоїла свій дохід – до 12 мільярдів доларів, проте "чисті збитки" Coupang за останні 12 місяців склали майже 475 мільйонів доларів.

Крім того, на початку цього місяця компанія Coupang залучила інвестиції у розмірі 4,6 мільярда доларів на виході найбільшого первинного публічного розміщення акцій (IPO) в США у 2021 році. Напередодні компанія викликала фурор завдяки послузі "Rocket Delivery", яка гарантує доставку клієнтам протягом 24 годин. Стартап вже має 100 центрів виконання замовлень та логістики в понад 30 містах Південної Кореї.

Coupang вважають конкурентом Amazon / Фото unsplash

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Історія створення Coupang і статки його засновника

Засновник південнокорейського стартапу Бом Сок Кім створив компанію у 2010 році. За даними Forbes USA, він володіє 10,2% акцій компанії та входить до 50 найбагатших підприємців Азії. Зараз його статки оцінюють майже у 8 мільярдів доларів.

Coupang називають руйнівником онлайн-магазинів, оскільки компанія вкладає значні кошти в розвиток послуг доставки та знижує ціни на товари.

Капіталізація компанії на ринку, за результатами першого дня торгів на Нью-Йоркській біржі, досягла 88,6 мільярда доларів. Це дозволило дітищу Кіма стати найдорожчим стартапом в Південній Кореї. Додамо, що розміщення IPO Coupang стало найбільшим розміщенням акцій в США у 2021 році та найбільшим лістингом азійської компанії з часів Alibaba у 2014 році.

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