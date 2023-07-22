В субботу, 22 июля, официально стало известно, что произошла национализация "Сенс Банка". В прошлом году он работал под брендом "Альфа-Банк". Председателем правления финучреждения был назначен Кузьмин Дмитрий Николаевич.
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Национализация "Сенс Банка"
Следует сказать, что до сих пор банк принадлежал гражданам России. Его бенефициарами были три российских олигарха, которые попали под санкции СНБО:
- Андрей Косогов – владел 40,96% акциями банка;
- Петр Авен – 12,4%;
- Михаил Фридман – 32,86%.
Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля 2023 заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Акционерного общества "Сенс Банк", согласно которому он переходит в собственность государства,
– сообщили в НАБУ.
Кроме того, отметили, что эта операция будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз для финансовой стабильности в Украине.
Напоследок добавим, что номинальный владелец ценных бумаг "Сенс Банка" – компания ABH Holdings S.A., зарегистрированная в Люксембурге, – заявил о намерении подать иск против Украины, если банк национализируется.