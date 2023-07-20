НБУ решил вывести с украинского рынка "Сенс Банк" в связи с санкциями против собственников финучреждения. Глава Нацбанка подчеркнул, что связь кредитора с российскими бенефициарами значительно вредит его репутации и деятельности. Регулятор призвал Кабмин провести национализацию "Сенс Банка".
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"Сенс Банк" вывели с рынка
Согласно официальному сайту НБУ, с 21 июля 2023 года в "Сенс Банке" начнет работать временная администрация, которая будет функционировать под руководством главы управления раннего реагирования ФГВФЛ. Речь идет о Виктории Степанец.
Планируют, что временная администрация будет продолжаться не более двух дней после принятия Правительством решения о национализации за 1 гривну. То есть уже с понедельника "Сенс Банк" перейдет в категорию государственных.
Изменится ли что-нибудь для клиентов
В Нацбанке подчеркивают, что "Сенс Банк" продолжит работать в обычном режиме при реализации вышеупомянутых планов. Работа временной администрации должна быть незаметна клиентам финансового учреждения.
В Фонде гарантирования вкладов подчеркнули, что никаких ограничений на средства физических лиц накладывать не будут. То есть они смогут пользоваться своими средствами с учетом лимитов "Сенс Банка" и НБУ. Это касается и снятия наличных в банкоматах и овердрафтах.
Однако ситуация со счетами юридических лиц выглядит по-другому. Дело в том, что система электронных платежей заблокирована по требованию действующего украинского законодательства.
Мы работаем на прием платежей от юридических лиц, а исходные платежи будут ходить завтра со второй половины дня,
– добавили в Фонде гарантирование вкладов.
Что стоит знать о "Сенс Банке"
Напомним, что "Сенс Банк" ранее был известен как "Альфа-банк". Кредитор отказался от старого наименования и бренда из-за российского происхождения. Главными конечными бенефициарами "Сенс Банка" являются следующие российские олигархи:
- Андрей Косогов (40,96%);
- Михаил Фридман (32,86 %);
- Петр Авен (12,40%).
Все они находятся под санкциями СНБО. В то же время, номинальный владелец ценных бумаг Сенс Банка – компания ABH Holdings SA (Люксембург) – заявил о намерении подать иск против Украины в суд, если кредитор национализируется.