НБУ решил вывести с украинского рынка "Сенс Банк" в связи с санкциями против собственников финучреждения. Глава Нацбанка подчеркнул, что связь кредитора с российскими бенефициарами значительно вредит его репутации и деятельности. Регулятор призвал Кабмин провести национализацию "Сенс Банка".

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"Сенс Банк" вывели с рынка

Согласно официальному сайту НБУ, с 21 июля 2023 года в "Сенс Банке" начнет работать временная администрация, которая будет функционировать под руководством главы управления раннего реагирования ФГВФЛ. Речь идет о Виктории Степанец.

Планируют, что временная администрация будет продолжаться не более двух дней после принятия Правительством решения о национализации за 1 гривну. То есть уже с понедельника "Сенс Банк" перейдет в категорию государственных.

К теме! Напомним, что проект Mono Invest прекратил свое существование из-за введения санкций СНБО против его партнера и европейского брокера Exante. Дело в том, что на этой платформе торговали облигациями "Альфа Банка". Эту ситуацию прокомментировал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Изменится ли что-нибудь для клиентов

В Нацбанке подчеркивают, что "Сенс Банк" продолжит работать в обычном режиме при реализации вышеупомянутых планов. Работа временной администрации должна быть незаметна клиентам финансового учреждения.

В Фонде гарантирования вкладов подчеркнули, что никаких ограничений на средства физических лиц накладывать не будут. То есть они смогут пользоваться своими средствами с учетом лимитов "Сенс Банка" и НБУ. Это касается и снятия наличных в банкоматах и овердрафтах.

Однако ситуация со счетами юридических лиц выглядит по-другому. Дело в том, что система электронных платежей заблокирована по требованию действующего украинского законодательства.

Мы работаем на прием платежей от юридических лиц, а исходные платежи будут ходить завтра со второй половины дня,

– добавили в Фонде гарантирование вкладов.

Что стоит знать о "Сенс Банке"

Напомним, что "Сенс Банк" ранее был известен как "Альфа-банк". Кредитор отказался от старого наименования и бренда из-за российского происхождения. Главными конечными бенефициарами "Сенс Банка" являются следующие российские олигархи:

Андрей Косогов (40,96%);

Михаил Фридман (32,86 %);

Петр Авен (12,40%).

Все они находятся под санкциями СНБО. В то же время, номинальный владелец ценных бумаг Сенс Банка – компания ABH Holdings SA (Люксембург) – заявил о намерении подать иск против Украины в суд, если кредитор национализируется.