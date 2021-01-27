Американец Саймон Бирн установил в багажнике BMW i8 небольшую майнингову ферму. Она состоит из шести видеокарт GeForce RTX 3080.

Источник: Cointelegraph

Видеокартами управляет материнская плата ASUS B250 Mining Expert, а питание обеспечивает блок EVGA SuperNOVA 1600 T2.

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Такая система может одновременно добывать как биткоин, так и Etherium. По словам Саймона Бирна, его главная цель – "вывести из геймеров" и одновременно зарабатывать деньги во время езды.

Я не занимаюсь криптовалютой, чтобы быстро заработать деньги, но я возьму бонус,

– заявил американец.

Как работает майнингова ферма

BMW i8 может подавать питание на устройства мощностью до 3,6 киловатта, ферма же потребляет около 1,5 киловатт. Однако во время ее работы выделяется много тепла, поэтому чтобы она не перегревался, добывать криптовалюта устройство может только с открытым багажником.



Майнингова ферма в багажнике BMW i8 / Фото Саймона Бирна

Что известно о биткоине и Ethereum

Биткоин – это первая цифровая валюта, которая не контролируются центральными банками или монетарными органами. Биткоин производится с помощью передового компьютерного программного обеспечения, которое решает математические задачи.

Ethereum – это криптовалюта, а также платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейну. Она занимает второе место в мире по капитализации и всегда растет, ведь ограничений в выпуске новых токенов нет.

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