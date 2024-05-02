Согласно последней информации, долги россиян по кредитам стремительно растут. Эта тенденция давно беспокоит российский центробанк, который пытается бороться с проблемой.

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Россиянам все сложнее выплачивать кредиты

По состоянию на 1 апреля банки в России выдали кредитов на 36,6 триллиона рублей. Также отмечают, что к этому стоит добавить 1,4 триллиона рублей ипотечных кредитов, которые оформляли в виде ценных бумаг. Это также долги населения, которые у банков выкупили ипотечные агенты. Сейчас общая сумма долгов россиян по кредитам составляет 38 триллионов рублей.

Стоит подметить, что такие бумаги есть и по другим видам видами кредитов, тогда как часть просроченных долгов кредиторы передают коллекторам, однако общие данных об этом отсутствуют.

К теме! Усилия центробанка России по борьбе с ростом долговой нагрузки успехов не имеют. Однако руководительница Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в благодаря росту доходов граждане одновременно больше сберегают и больше тратят, в частности, в кредит.

Добавляют, что кредитование в России растет, как правило, благодаря уже закредитованным людям. Например, половина розничного портфеля банков приходится на заемщиков с тремя кредитами и более. Речь идет о 12,9 миллиона человек.

В результате регулятор начинает все чаще применять прямые ограничения. Например, с июля российский центробанк ужесточает требования для выдачи необеспеченных потребительских кредитов, а также автокредитов, что произошло впервые.