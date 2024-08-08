Меняют ли в Украине доллары 2006 года

В Украине нет ограничений для обмена иностранной валюты по номиналу или году эмиссии. Об этом говорится в распоряжении Национального банка Украины. Поэтому, все банкноты доллара 2006 года обязаны принимать в кассах банков и обменников.

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Конечно существуют случаи, когда работник финансового учреждения может отказать принимать определенные банкноты, например, доллара США:

Это касается банкнот, которые являются сильно изношенными или поврежденными;

А также тех купюр, которые оказались фальшивыми при осмотре.

Подчеркнем, что в Украине больше не существует такого определения, как незначительного износа банкнот иностранной валюты. Соответствующее решение приняли в НБУ.

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Стоит напомнить, что действительными признают все банкноты долларов, которые были выпущены с 1914 года. Кроме того, нужно выделить, что американский центральный банк – Федеральная резервная система США – не вводила никаких ограничений по использованию банкнот американского доллара через год выпуска и тому подобное.