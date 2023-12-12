EasyPay резко изменил правила для пользователей: что это значит для украинцев

Сбой в работе Kyivstar привел к ряду проблем и вызовов во многих сферах. В связи с этим основатель и генеральный директор компании EasyPay Алексей Авраменко объявил о важном решении.

Дело в том, что из-за сбоя в работе Kyivstar во многих магазинах, аптеках, автозаправочных станциях перестали работать платежные терминалы, а рассчитаться можно было только наличными. Тогда как тысячи украинских сел остались отрезанными от финансовой системы.

Обратите внимание Накопить и приумножить: в чем лучше держать свои сбережения

В EasyPay приняли важное решение

В связи с этим компания EasyPay, которая часто является едва ли не единственным способом для людей, что не живут в больших городах, внести безналичную оплату, используя бумажные деньги, приняла важное решение – отключили OTP-пароль для всех клиентов.

Для подавляющего количества операций, согласно новому закону мы должны верифицировать нашего клиента через OTP-пароль, который абоненты не могут получить из-за сбоя КС и это проблема,

– говорится в сообщении.

Компания также сообщила об этом шаге Национальному банку Украины и выразила надежду, что регулятор поймет ситуацию и не будет штрафовать EasyPay в этой ситуации.

Также через сбой в работе Kyivstar в "ПриватБанке" заявили, что могут возникнуть проблемы с работой некоторых терминалов и банкоматов. Кроме того, Monobank во вторник, 12 декабря, сумел отбить DDоS-атаку.