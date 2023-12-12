Monobank под атакой

Олег Гороховский заявил, что Monobank все держит под контролем. По его словам, речь идет о массированной DDоS-атаке. Соучредитель Monobank добавил, что объект, на котором сосредоточили силы – точки входа на сайт компании Amazon. В частности, речь идет о банках, сайте.

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Монобанк под DDоS-атакой / Скриншот из телеграма Олега Гороховского

Важно! Олег Гороховский в 13:46 сообщил, что Monobank сумел отразить DDoS-атаку.

Напомним, что во вторник, 12 декабря, также произошел серьезный сбой в работе оператора мобильной сети Kyivstar. Впоследствии в компании сообщили о техничном сбое, добавив, что их специалисты работают над устранением проблемы. В то же время, издание DEV.UA информирует, что к сбою в Kyivstar привела хакерская атака на ядро ​​сети.