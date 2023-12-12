В частности, в банке объяснили, как сбой в Kyivstar в определенной степени влияет на работу некоторых терминалов и банкоматов. Более подробно обо всем рассказал спикер "ПриватБанка" Олег Серга.

Обратите внимание Накопить и приумножить: в чем лучше держать свои сбережения

Масштабный сбой в Kyivstar

Сергей сообщил, что некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных карточках. В частности, речь идет о мобильных карточках Kyivstar. Сбой в системе оператора мобильной связи приводит к проблемам в работе терминалов, работающих на этих карточках.

Спикер кредитора также отметил, что некоторые банкоматы от "ПриватБанка" также используют мобильную связь от Kyivstar. В то же время, доля таких единиц в этой сети составляет до 5%. Олег Серга подчеркнул, что сбой Kyivstar на работу банкоматов почти не повлиял. Максимальный риск оценили до 5%, ведь сбой может повлиять на работу части системы, но не во всю.

Что известно о сбое в Kyivstar: