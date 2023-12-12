В частности, в банке объяснили, как сбой в Kyivstar в определенной степени влияет на работу некоторых терминалов и банкоматов. Более подробно обо всем рассказал спикер "ПриватБанка" Олег Серга.
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Масштабный сбой в Kyivstar
Сергей сообщил, что некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных карточках. В частности, речь идет о мобильных карточках Kyivstar. Сбой в системе оператора мобильной связи приводит к проблемам в работе терминалов, работающих на этих карточках.
Спикер кредитора также отметил, что некоторые банкоматы от "ПриватБанка" также используют мобильную связь от Kyivstar. В то же время, доля таких единиц в этой сети составляет до 5%. Олег Серга подчеркнул, что сбой Kyivstar на работу банкоматов почти не повлиял. Максимальный риск оценили до 5%, ведь сбой может повлиять на работу части системы, но не во всю.
Что известно о сбое в Kyivstar:
- Во вторник, 12 декабря, пользователи начали жаловаться на проблемы у оператора, отмечая, что не работает интернет-сеть, не проходят смс-сообщения;
- Впоследствии в компании объяснили, что произошел технический сбой, а специалисты компании работают над устранением проблемы. Также у Kyivstar извинились за временные неудобства;
- Однако издание DEV.UA сообщило, что сбой в Kyivstar возник из-за хакерской атаки на ядро сети, ссылаясь на собственные источники.