Какие услуги не доступны сейчас в "Сенс Банк"

Кроме того, клиенты не могут осуществить покупку облигаций и автогражданки. Есть проблемы с открытием депозитов и кредитов, сборки и справки.

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Известно, что цифровой банк переживает незапланированный технический перерыв.

Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее,

– сообщили в банке.

В то же время, если клиент нуждается в срочной помощи, то в этой ситуации советуют такой план действий:

Написать банку в любой соцсети (можно даже в комментариях под постами),

Воспользуйтесь чатом поддержки.

Как только все системы будут восстановлены, "Сенс Банк" немедленно уведомит всех клиентов об этом.

Заметьте! Сегодня, 19 июля, сбой произошел еще и в системе "Новой Почты". Речь идет об обслуживании клиентов. Как объясняют, это произошло из-за некоторого программного обновления. Кроме того, пользователи Vodafone тоже жалуются на сбой, потому что недоступны звонки и другие функции.