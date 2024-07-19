Какие услуги не доступны сейчас в "Сенс Банк"

Кроме того, клиенты не могут осуществить покупку облигаций и автогражданки. Есть проблемы с открытием депозитов и кредитов, сборки и справки.

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Известно, что цифровой банк переживает незапланированный технический перерыв.

Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее,
сообщили в банке.

В то же время, если клиент нуждается в срочной помощи, то в этой ситуации советуют такой план действий:

  • Написать банку в любой соцсети (можно даже в комментариях под постами),
  • Воспользуйтесь чатом поддержки.

Как только все системы будут восстановлены, "Сенс Банк" немедленно уведомит всех клиентов об этом.