Эксперты из 10x Research отметили, что после консолидации биткоина (колебания цены в определенном диапазоне), на рынке криптовалют фиксируют существенное оживление.

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Биткоин на пути к новому историческому рекорду

Они также прогнозируют, что самая известная цифровая монета в мире будет расти в цене. Аналитики выделяли, что в середине мая биткоин достиг поворотного момента.

При этом розничные инвесторы и трейдеры не понимают, что происходят на рынке. В связи с этим их ждет FOMO. Тогда как в 10x Research убеждены, что биткоин в ближайшем будущем достигнет новых исторических максимумов.

Что такое Синдром упущенных возможностей или FOMO Это навязчивый страх пропустить интересное событие или хорошую возможность, что провоцируется в том числе и просмотром социальных сетей.

Один из факторов влияния – это инфляция. Эксперты указывают, что следующие два месяца инфляция будет колебаться на текущем уровне, но вскоре зафиксируют ее снижение. Согласно их прогнозу, если инфляция будет на уровне 3,3% или ниже, то биткоин достигнет нового исторического максимума. Напомним, что в апреле инфляция в США опустилась до 3,4% годовых, по данным Trading Economics.

Курс биткоина и предыдущий рекорд: что стоит знать

На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 71 164 доллара за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,4 триллиона долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Важно! Сейчас пиковая цена для биткоина составляет почти 74 тысячи долларов.

В то же время именно на эту монету приходится чуть более 53% всего крипторынка. Всего с начала 2024 года биткоин подорожал на 69,43%, а в годовом исчислении этот показатель вырос более чем на 168%, информирует MarketWatch.