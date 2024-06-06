Эксперты из 10x Research отметили, что после консолидации биткоина (колебания цены в определенном диапазоне), на рынке криптовалют фиксируют существенное оживление.
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Биткоин на пути к новому историческому рекорду
Они также прогнозируют, что самая известная цифровая монета в мире будет расти в цене. Аналитики выделяли, что в середине мая биткоин достиг поворотного момента.
При этом розничные инвесторы и трейдеры не понимают, что происходят на рынке. В связи с этим их ждет FOMO. Тогда как в 10x Research убеждены, что биткоин в ближайшем будущем достигнет новых исторических максимумов.
Что такое Синдром упущенных возможностей или FOMOЭто навязчивый страх пропустить интересное событие или хорошую возможность, что провоцируется в том числе и просмотром социальных сетей.
Один из факторов влияния – это инфляция. Эксперты указывают, что следующие два месяца инфляция будет колебаться на текущем уровне, но вскоре зафиксируют ее снижение. Согласно их прогнозу, если инфляция будет на уровне 3,3% или ниже, то биткоин достигнет нового исторического максимума. Напомним, что в апреле инфляция в США опустилась до 3,4% годовых, по данным Trading Economics.
Курс биткоина и предыдущий рекорд: что стоит знать
На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 71 164 доллара за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,4 триллиона долларов, согласно данным CoinMarketCap.
В то же время именно на эту монету приходится чуть более 53% всего крипторынка. Всего с начала 2024 года биткоин подорожал на 69,43%, а в годовом исчислении этот показатель вырос более чем на 168%, информирует MarketWatch.