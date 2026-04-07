Именно так держат свои сбережения руководители НБУ и правительства

Украинские чиновники хранят деньги преимущественно привычными для многих методами. Речь идет об ОВГЗ, депозитах и наличных. Акции и крипта – чрезвычайно редкое явление.

Какие именно сбережения есть у руководителей НБУ?

Статистика показывает, что ОВГЗ есть у 5 из 7 членов правления Нацбанка, сообщает издание "Минфин".

Заметим, ОВГЗ это – облигации внутренних государственных займов Украины. Так называют государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке, сообщает Минфин.

Важно! ОВГЗ могут быть краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет), долгосрочные (от 5 лет).

Например, сейчас ОВГЗ больше всего:

у заместителя председателя НБУ Дмитрия Олейника ОВГЗ это примерно 74% от сбережений;

заместителя председателя НБУ Владимира Лепушинского – 45%.

Интересно, что в банках Ярослав Матузка держит примерно 97% денег. А вот Юрий Гелетий распределил свои сбережения так:

39% – наличные;

61% – в банках.

Интересно! Крипта встречается исключительно в портфеле Дмитрия Олейника. Он в нее инвестировал более 230 тысяч гривен, это составляет 1,6% от сбережений.

Акции компаний есть только в собственности жены Ярослава Матузки. Однако они на сумму всего несколько тысяч гривен.

В какой валюте держат валюту руководители НБУ и правительства?

Большинство руководства НБУ предпочитает гривну. У 5 из 7 членов именно национальная валюта занимает примерно половину сбережений.

Обратите внимание! Например, у Сергея Николайчука гривневых активов в портфеле более 84%.

А вот председатель НКЦБФР Алексей Семенюк диверсифицирует свои активы:

почти 40% он держит в долларах и евро;

20% – в гривне.



В какой валюте хранятся сбережения руководители НБУ / Скриншот таблица издания "Минфин"

В какой валюте держат деньги представители правительства?