7 апреля, 20:00
3

Именно так держат свои сбережения руководители НБУ и правительства

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Руководители НБУ хранят сбережения преимущественно в гривне, ОВГЗ, депозитах и наличных, редко инвестируя в акции или крипту.
  • Дмитрий Олейник и Владимир Лепушинский имеют значительную часть сбережений в ОВГЗ, тогда как Ярослав Матузка в основном держит деньги в банках.

Украинские чиновники хранят деньги преимущественно привычными для многих методами. Речь идет об ОВГЗ, депозитах и наличных. Акции и крипта – чрезвычайно редкое явление.

Какие именно сбережения есть у руководителей НБУ?

Статистика показывает, что ОВГЗ есть у 5 из 7 членов правления Нацбанка, сообщает издание "Минфин".

Заметим, ОВГЗ это – облигации внутренних государственных займов Украины. Так называют государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке, сообщает Минфин.

Важно! ОВГЗ могут быть краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет), долгосрочные (от 5 лет).

Например, сейчас ОВГЗ больше всего:

  • у заместителя председателя НБУ Дмитрия Олейника ОВГЗ это примерно 74% от сбережений;
  • заместителя председателя НБУ Владимира Лепушинского – 45%.

Интересно, что в банках Ярослав Матузка держит примерно 97% денег. А вот Юрий Гелетий распределил свои сбережения так:

  • 39% – наличные;
  • 61% – в банках.

Интересно! Крипта встречается исключительно в портфеле Дмитрия Олейника. Он в нее инвестировал более 230 тысяч гривен, это составляет 1,6% от сбережений.

Акции компаний есть только в собственности жены Ярослава Матузки. Однако они на сумму всего несколько тысяч гривен.

В какой валюте держат валюту руководители НБУ и правительства?

Большинство руководства НБУ предпочитает гривну. У 5 из 7 членов именно национальная валюта занимает примерно половину сбережений.

Обратите внимание! Например, у Сергея Николайчука гривневых активов в портфеле более 84%.

А вот председатель НКЦБФР Алексей Семенюк диверсифицирует свои активы:

  • почти 40% он держит в долларах и евро;
  • 20% – в гривне.


В какой валюте хранятся сбережения руководители НБУ / Скриншот таблица издания "Минфин"

В какой валюте держат деньги представители правительства?

  • Министр финансов Украины Сергей Марченко держит в гривне большинство своих сбережений – 74,2%. В долларах – 25,8%. А вот евро министр не выбирает.

  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко меньше доверяет гривне – 35,3% сбережений. Большинство средств она хранит в долларах – 64,7%.