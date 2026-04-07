Именно так держат свои сбережения руководители НБУ и правительства
- Руководители НБУ хранят сбережения преимущественно в гривне, ОВГЗ, депозитах и наличных, редко инвестируя в акции или крипту.
- Дмитрий Олейник и Владимир Лепушинский имеют значительную часть сбережений в ОВГЗ, тогда как Ярослав Матузка в основном держит деньги в банках.
Украинские чиновники хранят деньги преимущественно привычными для многих методами. Речь идет об ОВГЗ, депозитах и наличных. Акции и крипта – чрезвычайно редкое явление.
Какие именно сбережения есть у руководителей НБУ?
Статистика показывает, что ОВГЗ есть у 5 из 7 членов правления Нацбанка, сообщает издание "Минфин".
Заметим, ОВГЗ это – облигации внутренних государственных займов Украины. Так называют государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке, сообщает Минфин.
Важно! ОВГЗ могут быть краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет), долгосрочные (от 5 лет).
Например, сейчас ОВГЗ больше всего:
- у заместителя председателя НБУ Дмитрия Олейника ОВГЗ это примерно 74% от сбережений;
- заместителя председателя НБУ Владимира Лепушинского – 45%.
Интересно, что в банках Ярослав Матузка держит примерно 97% денег. А вот Юрий Гелетий распределил свои сбережения так:
- 39% – наличные;
- 61% – в банках.
Интересно! Крипта встречается исключительно в портфеле Дмитрия Олейника. Он в нее инвестировал более 230 тысяч гривен, это составляет 1,6% от сбережений.
Акции компаний есть только в собственности жены Ярослава Матузки. Однако они на сумму всего несколько тысяч гривен.
В какой валюте держат валюту руководители НБУ и правительства?
Большинство руководства НБУ предпочитает гривну. У 5 из 7 членов именно национальная валюта занимает примерно половину сбережений.
Обратите внимание! Например, у Сергея Николайчука гривневых активов в портфеле более 84%.
А вот председатель НКЦБФР Алексей Семенюк диверсифицирует свои активы:
- почти 40% он держит в долларах и евро;
- 20% – в гривне.
В какой валюте хранятся сбережения руководители НБУ / Скриншот таблица издания "Минфин"
В какой валюте держат деньги представители правительства?
Министр финансов Украины Сергей Марченко держит в гривне большинство своих сбережений – 74,2%. В долларах – 25,8%. А вот евро министр не выбирает.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко меньше доверяет гривне – 35,3% сбережений. Большинство средств она хранит в долларах – 64,7%.