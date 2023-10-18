Есть ли спрос на новые банки в Украине

По словам заместителя главы Нацбанка Дмитрия Олейника, в Украине нет спроса на новые банки. Он добавил, что за последние 5 лет В центробанк не поступил ни один пакет документов с соответствующим запросом.

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Кроме того, Олейник сообщил, что количество обращений представителей небанковского сектора в НБУ также находится на достаточно низком уровне. Хотя этот спрос вырос по сравнению с 2022 годом. Пока идет речь о более чем 20 запросах, поступившие с начала текущего года Большинство из этих заявок поступило от финансовых компаний и лизингодателей.

Из них половина отклонена, остальные еще на рассмотрении,

– объяснил Олейник.

В то же время, вырос спрос на перелицензирование для участников платежного рынка на получение лицензий, чтобы иметь право предоставлять соответствующие услуги. С января 2023 года с соответствующим запросом к регулятору обратилось 70 небанковских учреждений, 55 из них обращались несколько раз.

Также напомним, что в начале октября Нацбанк ликвидировал и забрал лицензию в Украинском строительно-инвестиционном банке. Кредитора еще в сентябре сочли неплатежеспособным.