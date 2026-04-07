Что известно о решении нидерландского банка?
Фактически, это означает, что ING пока не покидает российский рынок, сообщает компания на своем официальном сайте.
Заметим, договоренность, о продаже ING Bank (Eurasia) JSC российской компании Global Development JSC появилась значительно раньше. О сделке сообщили еще 28 января 2025 года, отмечает Forbes.
Однако реализация так и не была осуществлена. Дело в том, что Global Development JSC не смогла получить необходимые разрешения от российских властей. А руководство ING не видит оснований, что это таки произойдет.
Наша позиция остается неизменной: мы не видим будущего для ING в России и сосредоточены на прекращении нашей деятельности на российском рынке. Мы оцениваем следующие шаги для достижения этой цели,
– указывает ING.
Как указывает компания, они готовы, что любой альтернативный сценарий выхода с российского рынка, будет иметь влияние на компанию. Оно ожидается аналогичное тому, что возникло при предыдущей сделке.
Что известно о деятельности ING в России?
ING активно сокращала свою деятельность в России. Еще с февраля 2022 года страна не брала на себя новых обязательств, по работе с российскими клиентами. Более того, произошло сокращение операций.
Кроме этого компания приняла ряд мер для отделения доли в России от сетей и систем. Также уменьшаются оффшорные кредиты именно для российских клиентов.
Для понимания, эти кредиты сосредоточены в системе ING именно за пределами России. По состоянию на конец 2025, они уменьшились почти на 90% до 0,6 миллиарда евро.