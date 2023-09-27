Известно, что конференция, сравнимая со Всемирным экономическим форумом в Швейцарии, продлится с 24 по 26 октября. Билеты на мероприятие уже стоят 15 тысяч долларов, а количество делегатов составляет примерно 5 тысяч человек.

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Зачем эта конференция Саудовской Аравии

Мероприятие, которое называют "Давосом в пустыне", – это не просто место для дискуссий, но и прекрасная возможность для Саудовской Аравии по привлечению новых инвестиций. Например, в прошлом году на конференции подписали 28 инвестиционных сделок на общую сумму более чем 9 миллиардов долларов.

Также Саудовская Аравия использует конференцию для реализации своих планов по диверсификации экономики. Именно поэтому страна стремится инвестировать в спорт, технологии и развлечения. Напомним, что на сегодняшний день главным ресурсом Саудовской Аравии является нефть. Вот, например, до конца года саудиты и россияне ежедневно будут добывать на 1,3 миллиона баррелей нефти меньше. Это приводит к росту цен на чёрное золото.

Еще одно важное изменение – определенное улучшение имиджа Саудовской Аравии в мире. Дело в том, что в прошлом году представителей Goldman Sachs, Blackstone, Bridgewater Associates, и BlackRock тому подобное. Такую ситуацию было невозможно представить всего 5 лет том у. Тогда большинство известных бизнесменов проигнорировали событие после убийства саудовского журналиста в Стамбуле, Турция.

Конечно, вышеупомянутая бизнес-конференция еще не достигла такого уровня, как Всемирную экономическую форму в Давосе, но спрос на мероприятие ярко свидетельствует о росте глобального интереса к Саудовской Аравии.