Саудовская Аравия делает ставку на альтернативу Ормузскому проливу

Построенный еще в начале 1980-х годов трубопровод East-West, соединяющий нефтяные месторождения Саудовской Аравии с побережьем Красного моря, стал одним из ключевых маршрутов экспорта после начала войны на Ближнем Востоке. Именно он позволил королевству продолжить транспортировку нефти, когда судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось.

Что известно о планах страны

В настоящее время Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения пропускной способности объекта, сообщает Reuters со ссылкой на пятерых осведомленных собеседников. Это позволит нарастить объемы поставок сырья по альтернативному маршруту, а также потенциально поможет даже соседним странам.

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Правда, в настоящее время нефтепровод East-West способен транспортировать до 7 миллионов баррелей в сутки в порт Янбу. По словам директора госкомпании Aramco, из этого объема:

около 2 миллионов баррелей направляются на обеспечение работы НПЗ на западном побережье;

тогда как еще примерно 5 миллионов баррелей предназначены для поставок на внешние рынки.

Саудовская Аравия якобы уже проводит предварительные консультации с отдельными соседними странами, чтобы увеличить пропускную способность объекта – еще на 2 миллиона баррелей в сутки.

Например, эта идея могла бы заинтересовать Кувейт, Бахрейн и Катар, у которых нет альтернативных маршрутов в обход Ормузского пролива. Более того, ранее кувейтский чиновник упоминал о переговорах с "братьями в Саудовской Аравии и ОАЭ".

Однако окончательного решения о способе расширения инфраструктуры пока нет. На данный момент неизвестно, речь идет о модернизации существующего нефтепровода или о строительстве нового. По информации источников, проект может предусматривать прокладку трубы меньшего диаметра, потребовать нескольких лет и миллиардов долларов, а также изменений в механизме ценообразования на саудовскую нефть.

В свою очередь, ОАЭ во время эскалации на Ближнем Востоке прибегли к тактике стран, находящихся под санкциями. Танкеры отключали транспондеры и двигались в темноте, после чего перегружали нефть на другие суда за пределами Ормузского пролива и возвращались за новыми партиями.