На какие уловки пошли ради экспорта

В Bloomberg сообщили, что речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах. Для этого там прибегли к методам, которые обычно используют страны, находящиеся под санкциями, – Иран, Россия и Венесуэла.

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В частности, танкеры отключали транспондеры, двигались в темное время суток, после чего перегружали нефть на другие суда уже за пределами Ормузского пролива и возвращались за новыми партиями.

Однако для реализации этой схемы Абу-Даби понадобился целый флот, готовый проходить опасный маршрут – и на помощь пришла Sinokor Group корейского магната Чон Га Хюна.

Компания как минимум с середины апреля начала предоставлять свои суда в аренду для Abu Dhabi National Oil Co, а уже в июне почти половину всего нефтяного экспорта ОАЭ перевозили именно танкеры под ее контролем. Об этом свидетельствуют данные отслеживания движения судов, собранные СМИ на основе информации аналитических компаний Vortexa и Kpler, а также беседы с более чем десятком судовых брокеров, трейдеров и других представителей отрасли.

Напомним, 1 мая страна вышла из ОПЕК, стремясь получить больше свободы в использовании собственных нефтяных ресурсов и не зависеть от квот на добычу, устанавливаемых картелем. Поэтому уже в следующем месяце ее экспорт рекордно вырос.

В то же время цена на "черное золото" в мире продолжает падать на фоне возобновления судоходства в Ормузском проливе и предварительных договоренностей между Ираном и США о прекращении огня в регионе.