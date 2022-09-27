Речь идет об Indosuez, которая косвенно является дочерней структурой компании французской финансовой группы Credit Agricole.
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Швейцарская компания выплатит деньги США из-за санкций
Сообщают, что Indosuez заплатит США 720 258 долларов для урегулирования вопроса с гражданской ответственностью за очевидное нарушение американских санкционных программ, связанных с:
- Кубой,
- Сирией,
- Ираном,
- Суданом,
- аннексированными территориями Украины.
Компания Indosuez – это финансовая институция, специализирующийся на управлении капиталом, корпоративном и инвестиционном банкинге с клиентами по всему миру.
Американские чиновники считают, что компания Indosuez проводила операции с банковскими счетами и ценными бумагами в долларах США в пользу 17 клиентов, "находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции" примерно в течение трех лет. В частности, на территории оккупированного Крыма.
Также добавляют об операциях с долларами США от имени этих лиц проводившихся через американскую финансовую систему, включая банки и официальных брокеров, дилеров, работающих с ценными бумагами.
Сумма урегулирования этого вопроса иллюстрирует решение Управления по контролю за иностранными активами США о том, что очевидные нарушения швейцарской компании были добровольно выявлены и не являются вопиющим случаем.