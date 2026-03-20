Россия заработала на войне в Иране почти 8 миллиардов евро всего за 2 недели
- Россия заработала примерно 7,7 миллиарда евро в первой половине марта благодаря росту цен на нефть и ослаблению санкций США.
- Цена на российскую нефть Urals выросла до 110,73 доллара за баррель из-за блокады Ормузского пролива.
На Ближнем Востоке продолжается конфликт. Он начался в конце февраля. Именно тогда американские и израильские силы ударили по Ирану. Тегеран ответил атаками по энергетической инфраструктуре всего региона.
Какую выгоду получила Россия от войны в Иране?
Цены на нефть начали стремительно расти именно из-за почти полной блокады Ормузского пролива. В частности, подорожала эталонная российская марка Urals. Сейчас она стоит – 110,73 доллара за баррель, сообщает Trading Economics.
Благодаря такому росту и ослаблению санкций со стороны США, Россия получила значительный доход. Как известно, только за первую половину марта Кремль заработал примерно – 7,7 миллиарда евро, сообщает Euronews.
Статистика такова:
- с 1 по 15 марта Россия зарабатывала примерно 513 миллионов евро в день (речь идет о совокупном доходе за продажу нефти, газа и угля);
- для понимания, это на 8,7% больше показателей в феврале.
Заметим, что благодаря ослаблению санкций со стороны США, Кремль получил возможность реализовывать свою нефть без скидок. А из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, многие страны стремятся закупать именно сырье из России.
Дело в том, что поставки сырья с Ближнего Востока чрезвычайно затруднены. То есть, пока "выигрывают" экспортеры, которые могут транспортировать нефть без того, чтобы заходить в Ормузский пролив.
Какие именно санкции против России отменили США?
США разрешили покупать российскую нефть, отгруженную до 12 марта 2026 года. То есть, это правила распространяется исключительно на то сырье из России, которое застряло в море. Кроме этого, разрешение действует только с 12 марта по 11 апреля 2026 года
Таким образом США стремились увеличить предложение. Соответственно, цены на энергоносители должны были прекратить так стремительно расти. Кроме этого, такое решение уменьшило вероятность дефицита горючего.
США обновили эту лицензию. Теперь российскую нефть не имеют права покупать Куба, Северная Корея, Иран. Также запрещены операции с оккупированной частью Украины.