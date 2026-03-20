Россия заработала на войне в Иране почти 8 миллиардов евро всего за 2 недели

На Ближнем Востоке продолжается конфликт. Он начался в конце февраля. Именно тогда американские и израильские силы ударили по Ирану. Тегеран ответил атаками по энергетической инфраструктуре всего региона.

Какую выгоду получила Россия от войны в Иране?

Цены на нефть начали стремительно расти именно из-за почти полной блокады Ормузского пролива. В частности, подорожала эталонная российская марка Urals. Сейчас она стоит – 110,73 доллара за баррель, сообщает Trading Economics.

Читайте также США запретили поставки российской нефти сразу в несколько стран

Благодаря такому росту и ослаблению санкций со стороны США, Россия получила значительный доход. Как известно, только за первую половину марта Кремль заработал примерно – 7,7 миллиарда евро, сообщает Euronews.

Статистика такова:

с 1 по 15 марта Россия зарабатывала примерно 513 миллионов евро в день (речь идет о совокупном доходе за продажу нефти, газа и угля);

для понимания, это на 8,7% больше показателей в феврале.

Заметим, что благодаря ослаблению санкций со стороны США, Кремль получил возможность реализовывать свою нефть без скидок. А из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, многие страны стремятся закупать именно сырье из России.

Дело в том, что поставки сырья с Ближнего Востока чрезвычайно затруднены. То есть, пока "выигрывают" экспортеры, которые могут транспортировать нефть без того, чтобы заходить в Ормузский пролив.

Какие именно санкции против России отменили США?