О чем говорится в новой лицензии США?
Новая лицензия США № 134A заменяет старую, выданную ранее в марте, сообщает американский Минфин.
Напомним, старая лицензия предусматривала разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Оно действовало ровно месяц: с 12 марта по 11 апреля 2026 года, сообщает Reuters.
Новая лицензия предусматривает аналогичные сроки. Однако теперь запрещено заключать сделки с рядом стран. Речь идет о:
- Кубе;
- Иране;
- Северной Корее;
- и – оккупированной территории Украины.
Важно! Также под запретом заключения сделок с любыми организациями или предприятиями, которые связаны с указанными территориями.
Как указал директор Управления по контролю за иностранными активами Брэдли Смит, новые меры были введены именно для усиления контроля. К тому же такие ограничения будут способствовать предотвращению обхода санкций не только против России, но и других государств, которые находятся сейчас под энергетической блокадой.
Что важно знать о лицензии США на покупку российской нефти?
В лицензии указан перечень разрешенных операций. В частности, речь идет о поставках, сопровождении продажи, обеспечении деятельности экипажа, безопасной швартовке и даже аварийном ремонте. Более того, предусматривается осуществление мероприятий, способствующих защите окружающей среды.
Разрешается покупка только той нефти, что застряла в море. То есть, суда должны были быть загружены до 12 марта 2026 года.
Решение разрешить покупать российскую нефть правительство США приняло на фоне роста цен на энергоносители и перекрытия Ормузского пролива. Все это стало следствием конфликта на Ближнем Востоке. По мнению Белого дома, это разрешение является краткосрочным, поэтому оно не принесет значительных доходов Кремлю.