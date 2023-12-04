США, ЕС и Великобритания требуют усилить контроль над российскими судами

Требования касаются трех стран — Либерии, Маршалловых Островов и Панамы, продающих российскую нефть по завышенным ценам. Мероприятие требует усилить соблюдение санкций, определяющих предельную цену на сырье.

Ограничения для компаний

Ценовой порог на российскую нефть, составляющий 60 долларов за баррель, был направлен на уменьшение экспортных возможностей России. Он был введен еще в 2022 году, однако полноценно начал действовать только недавно.

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Механизм этого ограничения запрещает западным компаниям оказывать морские услуги, такие как транспортировка, страхование и финансирование, способствующие торговле российской нефтью, проданной выше указанного ценового порога.

Теневой флот

Для того чтобы обойти ограничения, Россия пытается использовать для экспорта флот других стран. Этот флот транспортирует нефть к импортерам, включая Китай и Индию, которые расположены дальше традиционной клиентской базы России. Это значительно увеличивает расходы по доставке.

По данным аналитической компании Lloyd's List Intelligence, близко 40% из примерно 535 танкеров этого теневого флота принадлежат компаниям, зарегистрированным на Маршалловых островах. Также среди таких стран — Либерия и Панама.

Давление Запада

Причина, по которой США, ЕС и Британия оказывают давление на эти страны, заключается не в сокращении экспорта, а в соблюдении ценового ограничения на уровне 60 долларов. Таким образом, они пытаются увеличить расходы России на транспортировку нефти.

Соответственно, США, ЕС и Великобритания просят Либерию и Маршалловы Острова повысить осведомленность участников торговли о том, что их флаг не должен использоваться для танкеров, перевозящих нефть по цене выше предельной,

– пишет Reuters.

Самим странам санкции не угрожают.