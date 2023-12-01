Швейцария заморозила деньги России
В прошлом году правительство Швейцарии заблокировало 7,5 миллиарда франков после присоединения к санкциям ЕС в отношении России. Для сравнения, 8,8 миллиарда долларов – это 7,7 миллиарда швейцарских франков.
Читайте также Накопить и приумножить: в чем лучше держать свои сбережения
Ведомство Швейцарии, осуществляющее надзор за санкциями, заявило, что сумма в 7,7 миллиарда франков является лишь оценкой и в любой момент может измениться.
В настоящее время швейцарским финансовым организациям запретили принимать вклады от российских физических и юридических лиц, если эти вклады превышают 100 тысяч швейцарских франков.
Нидерланды предоставит финансирование Украине в 2024 году
Нидерланды предоставят дополнительные 2,5 миллиарда евро как дополнительный пакет финансирование для Украины
Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину всеми возможными средствами так долго, как это потребуется. И Нидерланды рады объявить, что мы поможем Украине дополнительным пакетом поддержки в размере 2,5 млрд евро на 2024 год.
Она добавила, что война, которую развязала Россия, это неуважение к уставу ООН и основным принципам ОБСЕ и только она может закончить этот конфликт.
Эта политика направлена на уничтожение украинской идентичности и культуры. Россия должна немедленно вернуть украинских детей на Родину. Я буду призывать все государства-участники ОБСЕ поддержать усилия, направленные на воссоединение этих детей с их близкими,
– добавила она.
Слот призвала Россию уволить заключенных сотрудников СММ ОБСЕ, находящихся под стражей уже 20 месяцев.