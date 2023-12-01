Швейцария заморозила деньги России

В прошлом году правительство Швейцарии заблокировало 7,5 миллиарда франков после присоединения к санкциям ЕС в отношении России. Для сравнения, 8,8 миллиарда долларов – это 7,7 миллиарда швейцарских франков.

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Ведомство Швейцарии, осуществляющее надзор за санкциями, заявило, что сумма в 7,7 миллиарда франков является лишь оценкой и в любой момент может измениться.

Заметьте! Сейчас трудно назвать точную сумму замороженных средств, потому что в подсанкционный список постоянно добавляются или убираются определенные лица. Также размер может изменяться из-за судебных дел.

В настоящее время швейцарским финансовым организациям запретили принимать вклады от российских физических и юридических лиц, если эти вклады превышают 100 тысяч швейцарских франков.

Нидерланды предоставит финансирование Украине в 2024 году

Нидерланды предоставят дополнительные 2,5 миллиарда евро как дополнительный пакет финансирование для Украины

Ганке Брюинс Слот Министерство иностранных дел Нидерландов Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину всеми возможными средствами так долго, как это потребуется. И Нидерланды рады объявить, что мы поможем Украине дополнительным пакетом поддержки в размере 2,5 млрд евро на 2024 год.

Она добавила, что война, которую развязала Россия, это неуважение к уставу ООН и основным принципам ОБСЕ и только она может закончить этот конфликт.

Эта политика направлена на уничтожение украинской идентичности и культуры. Россия должна немедленно вернуть украинских детей на Родину. Я буду призывать все государства-участники ОБСЕ поддержать усилия, направленные на воссоединение этих детей с их близкими,

– добавила она.

Слот призвала Россию уволить заключенных сотрудников СММ ОБСЕ, находящихся под стражей уже 20 месяцев.