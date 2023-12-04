Обмеження для компаній

Ціновий поріг на російську нафту, що становить 60 доларів за барель, був спрямований на зменшення експортних можливостей Росії. Він був запроваджений ще у 2022 році, однак повноцінно почав діяти лише нещодавно.

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Механізм цього обмеження забороняє західним компаніям надавати морські послуги, такі як транспортування, страхування та фінансування, які сприяють торгівлі російською нафтою, проданою вище зазначеного цінового порогу.

Тіньовий флот

Аби обійти обмеження, Росія намагається використовувати для експорту флот інших країн. Цей флот транспортує нафту до імпортерів, включаючи Китай та Індію, що які розташовані далі від традиційної клієнтської бази Росії. Це значно збільшує витрати на доставку.

За даними аналітичної компанії Lloyd's List Intelligence, близько 40 % із приблизно 535 танкерів цього тіньового флоту належать компаніям, зареєстрованим на Маршаллових Островах. Також, серед таких країн — Ліберія та Панама.

Тиск Заходу

Причина, через яку США, ЄС та Британія тиснуть на ці країни, полягає не в скороченні експорту, а в дотриманні цінового обмеження на рівні 60 доларів. Таким чином вони намагаються збільшити витрати Росії на транспортування нафти.

Відповідно, США, ЄС і Велика Британія просять Ліберію і Маршаллові Острови підвищити обізнаність учасників торгівлі про те, що їхній прапор не повинен використовуватися для танкерів, які перевозять нафту за ціною, вищою за граничну,

— пише Reuters.

Самим країнам санкції не загрожують.