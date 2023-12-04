Ограничения для компаний

Ценовой порог на российскую нефть, составляющий 60 долларов за баррель, был направлен на уменьшение экспортных возможностей России. Он был введен еще в 2022 году, однако полноценно начал действовать только недавно.

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Механизм этого ограничения запрещает западным компаниям оказывать морские услуги, такие как транспортировка, страхование и финансирование, способствующие торговле российской нефтью, проданной выше указанного ценового порога.

Теневой флот

Для того чтобы обойти ограничения, Россия пытается использовать для экспорта флот других стран. Этот флот транспортирует нефть к импортерам, включая Китай и Индию, которые расположены дальше традиционной клиентской базы России. Это значительно увеличивает расходы по доставке.

По данным аналитической компании Lloyd's List Intelligence, близко 40% из примерно 535 танкеров этого теневого флота принадлежат компаниям, зарегистрированным на Маршалловых островах. Также среди таких стран — Либерия и Панама.

Давление Запада

Причина, по которой США, ЕС и Британия оказывают давление на эти страны, заключается не в сокращении экспорта, а в соблюдении ценового ограничения на уровне 60 долларов. Таким образом, они пытаются увеличить расходы России на транспортировку нефти.

Соответственно, США, ЕС и Великобритания просят Либерию и Маршалловы Острова повысить осведомленность участников торговли о том, что их флаг не должен использоваться для танкеров, перевозящих нефть по цене выше предельной,

– пишет Reuters.

Самим странам санкции не угрожают.