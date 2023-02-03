По ее словам, Украина, несмотря на сложные условия и войну, достаточно оперативно делает качественные и необходимые шаги для того, чтобы в будущем присоединиться к Евросоюзу. В то же время в настоящее время восстановление разрушений от полномасштабной войны России против Украины.

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Украина получит 1 миллиард евро от ЕС

В результате глава Европейской комиссии заявила о выделении официальному Киеву первого миллиарда евро для программы "Быстрое восстановление". Она подчеркнула, что работу в этом направлении крайне важно начать немедленно.

Помогать сейчас восстановить повреждения, которые бомбы Путина наносят энергетической инфраструктуре это одна часть. Но восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц это ежедневная работа, которую нужно выполнять,
– добавила европейская политика.

Напомним, что накануне глава украинского Кабмина также прокомментировал вопрос о потерях Украины в результате полномасштабной агрессии России, которая длится уже почти 12 месяцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сумма может достичь 750 миллиардов долларов США.

Больше новостей о финансах в контексте войны России против Украины:

  • Также добавим, что многие иностранные компании, к сожалению, продолжают работать в России и платить там налоги. Например, австралийский банк Raiffeisen Bank International за 2022 год на рынке агрессора заработал свыше 50% прибыли. Речь идет о 2,2 миллиарда долларов;
  • Параллельно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Goldman Sachs вопрос поддержки Украины. Также он упомянул о перспективах Украины, возможностях для инвесторов и ответственности России.