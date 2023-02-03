По ее словам, Украина, несмотря на сложные условия и войну, достаточно оперативно делает качественные и необходимые шаги для того, чтобы в будущем присоединиться к Евросоюзу. В то же время в настоящее время восстановление разрушений от полномасштабной войны России против Украины.
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Украина получит 1 миллиард евро от ЕС
В результате глава Европейской комиссии заявила о выделении официальному Киеву первого миллиарда евро для программы "Быстрое восстановление". Она подчеркнула, что работу в этом направлении крайне важно начать немедленно.
Помогать сейчас восстановить повреждения, которые бомбы Путина наносят энергетической инфраструктуре – это одна часть. Но восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц – это ежедневная работа, которую нужно выполнять,
– добавила европейская политика.
Напомним, что накануне глава украинского Кабмина также прокомментировал вопрос о потерях Украины в результате полномасштабной агрессии России, которая длится уже почти 12 месяцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сумма может достичь 750 миллиардов долларов США.
Больше новостей о финансах в контексте войны России против Украины:
- Также добавим, что многие иностранные компании, к сожалению, продолжают работать в России и платить там налоги. Например, австралийский банк Raiffeisen Bank International за 2022 год на рынке агрессора заработал свыше 50% прибыли. Речь идет о 2,2 миллиарда долларов;
- Параллельно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Goldman Sachs вопрос поддержки Украины. Также он упомянул о перспективах Украины, возможностях для инвесторов и ответственности России.