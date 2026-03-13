Какое решение приняли США, по российской нефти?

Покупать разрешили только ту нефть, что уже находится в транзите, сообщил в соцсети Х министр финансов США Скотт Бессент.

Читайте также Выгодно России и ее союзникам: энергетический стратег назвал последствия роста цен на нефть

Скотт Бессент Министр финансов Соединенных Штатов Америки Чтобы расширить глобальный охват существующих поставок Минфин США предоставляет временное разрешение, которое позволяет странам покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море.

Бессент отмечает, что эта мера является краткосрочной. К тому же, она не должна привести к тому, что Россия сможет получить значительную финансовую выгоду.

Трамп принимает решительные шаги для содействия стабильности на мировых энергетических рынках и работает над удержанием низких цен, одновременно преодолевая угрозу и нестабильность, возникающие со стороны террористического иранского режима,

– прокомментировал новое решение Бессент.

Реальная ситуация все же несколько иная. Ведь на самом деле Россия получает огромную выгоду от ситуации на Ближнем Востоке, потому что:

Россия имеет значительные запасы нефти;

она может экспортировать нефть без прохождения через Ормузский пролив;

сейчас Москва отменяет свои скидки, предложенные из-за санкций, соответственно нефтегазовые доходы страны растут, сообщает издание Sky News.

Для понимания, российская нефть Urals достигала уровня в более чем 100 долларов за баррель уже через девять дней после начала войны в Иране.

Когда 9 марта судно Kousai проходило мимо Шри-Ланки по дороге в Индию, его груз стоил 75 миллионов долларов. В четверг утром, когда оно приближалось к Парадипу, цена вернулась до 65 миллионов долларов, что отражает цену на баррель в 87 долларов,

– указывает издание.

Какова сейчас ситуация с российской нефтью?