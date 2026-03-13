Какое решение приняли США, по российской нефти?
Покупать разрешили только ту нефть, что уже находится в транзите, сообщил в соцсети Х министр финансов США Скотт Бессент.
Чтобы расширить глобальный охват существующих поставок Минфин США предоставляет временное разрешение, которое позволяет странам покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море.
Бессент отмечает, что эта мера является краткосрочной. К тому же, она не должна привести к тому, что Россия сможет получить значительную финансовую выгоду.
Трамп принимает решительные шаги для содействия стабильности на мировых энергетических рынках и работает над удержанием низких цен, одновременно преодолевая угрозу и нестабильность, возникающие со стороны террористического иранского режима,
– прокомментировал новое решение Бессент.
Реальная ситуация все же несколько иная. Ведь на самом деле Россия получает огромную выгоду от ситуации на Ближнем Востоке, потому что:
- Россия имеет значительные запасы нефти;
- она может экспортировать нефть без прохождения через Ормузский пролив;
- сейчас Москва отменяет свои скидки, предложенные из-за санкций, соответственно нефтегазовые доходы страны растут, сообщает издание Sky News.
Для понимания, российская нефть Urals достигала уровня в более чем 100 долларов за баррель уже через девять дней после начала войны в Иране.
Когда 9 марта судно Kousai проходило мимо Шри-Ланки по дороге в Индию, его груз стоил 75 миллионов долларов. В четверг утром, когда оно приближалось к Парадипу, цена вернулась до 65 миллионов долларов, что отражает цену на баррель в 87 долларов,
– указывает издание.
Какова сейчас ситуация с российской нефтью?
Данные Центра исследований и чистого воздуха (CREA) показали, что доходы России от нефти в 2025 упали на 18%. В январе эти тенденции продолжились. Такая ситуация усилила давление на российскую экономику.
Атаки на Иран вызвали рост доходов России от нефти. За последние 2 недели они увеличились почти на 17%. В то же время уровень экспорта из северных российских портов вырос на – 24%.