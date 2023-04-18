Известная криптобиржа приняла решение об отмене лимита для граждан России на уровне 10 тысяч евро. Это ограничение компания Binance ввела в марте 2022 года после введения пакета санкций против России в Евросоюзе.

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Binance ослабил давление на россиян

Техподдержка платформы сообщила, что для аккаунтов россиян в Binance больше не действуют какие-либо ограничения. Следовательно, они могут получать депозиты и не беспокоиться о лимите средств.

Напомним! В США подали иск против Binance. Американские регуляторы обвиняют криптобиржу в нарушении финансовых законов США.

Реакция криптобиржи

24 канал обратился за комментариями непосредственно к Binance по этой ситуации. В компании подчеркнули, что они соблюдают правила глобальных санкций. В частности, Binance применяет санкции к людям, организациям и странам, которые международное общество внесло в черный список, запрещая таким субъектам доступ к своей платформе.

Что касается России, то Binance и применяет все ограничения, относящиеся к санкциям против граждан России в полном объеме. Например, речь идет о такие санкционные правила ЕС против России:

Юридическим лицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и Европейской экономической зоне для россиян;

Также санкции применяются к юридическим лицам, учрежденным в России, а также гражданам России, за исключением категории лиц, являющихся гражданами или резидентами Европейской экономической зоны или Швейцарии;

Доступ к платформе для пользователей из Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – является запрещенным.

В то же время 9 марта 2023 года криптобиржа сообщила, что россияне и все находящиеся на территории государства-агрессора не смогут покупать и продавать иностранные валюты через p2p сервис. Прежде всего, речь идет о долларе и евро. Это ограничение продолжает действовать.