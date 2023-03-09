Криптобиржа Binance не в первый раз вводит ограничения для россиян. Компания отреагировала на полномасштабную войну России против Украины весной 2022 года.

Обратите внимание Бег за вечностью: в какой сектор миллиардеры вкладывают все больше внимания и денег

Важное решение криптобиржи Binance в отношении россиян

Криптобиржа Binance сообщила, что отныне россиянам и всем находящимся на территории государства-агрессора нельзя будет покупать и продавать иностранные валюты через p2p-сервис. Речь идет о евро и долларе.

В то же время для жителей стран Европейского Союза заработал запрет на покупку и продажу российских рублей. Главная причина таких решений Binance – десятый пакет санкций ЕС против России. Об этом рассказал анонимный представитель крупнейшей криптобиржи мира.

В то же время для дальнейшего использования сервиса p2p на криптобирже Binance пользователи смогут выбрать фиатные валюты, которые будут доступны для них.

Дело в том, что россияне начали использовать p2p-сервис для вывода средств за пределы страны. Для них эта опция является альтернативой системе SWIFT. Добавим, что для этого жители государства-агрессора используют не только криптобиржу Binance.

Напомним, что весной 2022 года криптобиржа Binance сообщила об ограничении доступа к своим сервисам для россиян с активами, превышающим отметку в 10 тысяч евро. Зато те, кто отвечал новым критериям, имели доступ только к функции вывода средств.