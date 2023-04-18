Відома криптобіржа ухвалила рішення про скасування ліміту для громадян Росії на рівні 10 тисяч євро. Це обмеження компанія Binance запровадила у березні 2022 року після запровадження пакета санкцій проти Росії у Євросоюзі.

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Binance послабив тиск на росіян

Техпідтримка платформи повідомила, що для облікових записів росіян у Binance більше не діють будь-які обмеження. Відтак вони можуть отримувати депозити та не турбуватися про ліміт коштів.

Нагадаємо! У США подали позов проти Binance. Американські регулятори звинувачують криптобіржу у порушені фінансових законів США.

Реакція криптобіржі

24 канал звернувся за коментарями безпосередньо до Binance щодо цієї ситуації. У компанії наголосили, що вони дотримуються правил глобальних санкцій. Зокрема, Binance застосовує санкції до людей, організацій і країн, які міжнародне товариство внесло до чорного списку, забороняючи таким суб’єктам доступ до своєї платформи.

Щодо Росії, то Binance та застосовує усі обмеження, які мають відношення до санкцій проти громадян Росії у повному обсязі. Для прикладу, йдеться про такі санкційні правила ЄС проти Росії:

Юридичним особам Binance, зареєстрованим у юрисдикції ЄС, заборонено надавати послуги в ЄС та Європейській економічній зоні для росіян;

Також санкції застосовуються до юридичних осіб, заснованих у Росії, а також громадян Росії, за винятком категорії осіб, які є громадянами або резидентами Європейської економічної зони або Швейцарії;

Доступ до платформи для користувачів з Криму, та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей – є забороненим.

Водночас 9 березня 2023 року криптобіржа повідомила, що росіяни та всі хто перебувають на території держави-агресорки не зможуть купувати та продавати іноземні валюти через p2p-сервіс. Перш за все йдеться про долар та євро. Це обмеження продовжує діяти.