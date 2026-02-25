Великобритания приняла решение о введении почти 300 новых санкций против России

Великобритания объявила о введении почти 300 новых санкций против России. Эти ограничения будут касаться преимущественно энергетического сектора России. Таким образом британское правительство стремится ограничить экспорт российской нефти.

Что известно о новых санкциях против России от Великобритании?

Санкции коснутся компании ПАО "Транснефть". Именно она обеспечивает большую часть экспорта российской нефти, сообщает правительство Великобритании.

Читайте также Цена на российскую и иранскую нефть падает: на этот раз "виноват" Китай

Важно! Как показывает статистика, ПАО "Транснефть" обеспечивает почти 80% экспорта российской нефти, указывает Reuters.

Заметим, что нынешний пакет санкций самый большой с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ограничения, введенные в течение этих 4 лет, уже привели к таким последствиям:

Международные санкции уже привели к тому, что Кремль потерял более 450 миллиардов долларов доходов. Заметим, Это примерно 2 года войны для России.

Сейчас Россия получает доходы от нефти самые низкие, начиная с 2020 года.

Российская экономика сейчас находится в состоянии стагнации.

Новые меры также ударили по темной паутине незаконных нефтеторговцев России, введя санкции против 175 компаний нефтяной сети "2Rivers", одного из крупнейших операторов теневого флота в мире и крупного торговца российской сырой нефтью,

– говорится на сайте правительства Великобритании.

Кроме этого, новые ограничения касаются:

48 танкеров, которые осуществляют перевозки нефти из России;

компаний и лиц, связанных с обходом санкций.

В частности, как известно, были усилены санкции против 49 компаний и лиц, связанных с военной промышленностью России. К тому же ограничения коснутся 9 российских банков. Эти финучреждения осуществляют международные платежи.

Иветт Купер Министр иностранных дел Великобритании Великобритания сегодня приняла решительные меры для прекращения критически важных потоков финансирования, военного оборудования и доходов, которые поддерживают агрессию России, в рамках нашего крупнейшего комплекса мер с первых месяцев вторжения.

Какую еще помощь получит Украина от Великобритании?