В Британии предложили еще один вариант борьбы с теневым флотом России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сделал важное заявление относительно танкеров, которые перевозят российскую нефть. Политик также объяснил, каких целей стремятся достичь.

Добавим, что Дэвид Кэмерон рассказал журналистам о санкционной политике в отношении России и компаний, лиц, которые ей помогают накануне саммита G7, которая состоялась 13 – 15 июня 2024 года в Италии.

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Камерон предлагает "охотиться" на теневой флот России

Чиновник заявил, что Министерство иностранных дел Великобритании активно сотрудничает с другими странами Европы о введении санкций против компаний России и лиц, которые помогают агрессору поддерживать полномасштабную войну против Украины.

Политик добавил, что они не ограничиваются только компаниями, которые есть в Великобритании или Европе, а также вносят в санкционные списки юридических лиц в Китае, Турции, Кыргызстане или даже в Израиле, если они поставляют материалы двойного назначения для российской военной машины.

Еще одна цель, на которую указал Кэмерон, – это теневой флот, которым нелегально перевозят российскую нефть по всему миру. По его словам, за этими танкерами нужно охотиться. В частности, Кэмерон заявил, что каждый раз, когда танкеры с российской нефтью будут приближаться к итальянскому порту, то он стремится быть уверенным, что их заблокируют.

Дэвид Кэмерон Глава МИД Великобритании Мы покажем Путину, что мы полностью поддерживаем Украину: мы будем охотиться за деньгами, за нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий.

США мощно ударили по России

Напомним, что США на прошлой неделе ввели новые ограничения против России. В частности, американский Минфин внес в санкционный список Московскую фондовую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий России. Главная причина – полномасштабная война России против Украины.

Из-за этого Московская биржа объявила о прекращении торгов с долларом и евро. В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперты рассказали, какими могут быть последствия для России от новых санкций США.