Как изменилась стоимость нефти

С начала торгов в понедельник, 17 июня, нефть Brent выросла на 6 центов. Черное золото торгуется на уровне 82,68 доллара за баррель.

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В то же время нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 2 цента. Американское сырье торгуется на уровне 78,47 доллара за баррель, информирует Reuters.

В общем прошедшую неделю эталонные бренды нефти впервые за месяц завершили неделю с приростом в цене. Этому способствовал рост уверенности, что резервы нефти уменьшатся с началом летнего сезона в северном полушарии.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,61 доллара за баррель (- 0,01%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,41 доллара за баррель (- 0,05%).

Что влияет на рынок нефти

В рынке нефти в понедельник в целом фиксируют стабильную динамику. Дело в том, что новые данные из Китая свидетельствуют о неравномерном экономическом восстановлении страны и нивелировали ожидания по увеличению спроса на нефть летом. Напомним, что именно Китай – это крупнейший импортер нефти в мире.

Напомним, что эксперты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи.