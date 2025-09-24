Что происходит с индексом Мосбиржи?

Как отмечают российские СМИ, индекс IMOEX2 снизился на 2,01%. Он достиг – 2 695,28 пункта, передает 24 Канал.

Падение индекса состоялось, в частности, на фоне слов Трампа об Украине. Речь идет о заявлении американского президента, про то, что украинская армия сможет отвоевать свои территории.

Напомним! Трамп в Truth Social сказал, что Украина имеет возможность отвоевать свои территории. К тому же он отметил возможность для украинской армии "пойти дальше".

Отметим, что 14 июля индекс Мосбиржи падал до 2 616 пунктов. Тогда это снижение произошло на фоне заявлений Трампа о разочаровании в переговорах с Москвой. В то же время американский президент указывал на намерение передать Украине наступательное вооружение.

Что известно о последних заявлениях Трампа, относительно Украины?