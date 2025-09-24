Что происходит с индексом Мосбиржи?
Как отмечают российские СМИ, индекс IMOEX2 снизился на 2,01%. Он достиг – 2 695,28 пункта, передает 24 Канал.
Падение индекса состоялось, в частности, на фоне слов Трампа об Украине. Речь идет о заявлении американского президента, про то, что украинская армия сможет отвоевать свои территории.
Напомним! Трамп в Truth Social сказал, что Украина имеет возможность отвоевать свои территории. К тому же он отметил возможность для украинской армии "пойти дальше".
Отметим, что 14 июля индекс Мосбиржи падал до 2 616 пунктов. Тогда это снижение произошло на фоне заявлений Трампа о разочаровании в переговорах с Москвой. В то же время американский президент указывал на намерение передать Украине наступательное вооружение.
Что известно о последних заявлениях Трампа, относительно Украины?
Трамп требует от ЕС отказаться от российских энергоресурсов. Таким образом, по мнению американского президента, можно лишить Кремль возможности финансировать войну.
Американский президент назвал основных покупателей российской нефти. Трамп отметил, что Китай и Индия таким образом финансируют войну против Украины, отмечает Европейская правда.