Дело в том, что казахстанский брокер NGDEM Global начал процесс покупки российских акций и облигаций. Речь идет о ценных бумагах, которые хранятся в Центральном депозитарии ценных бумаг Казахстана.

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В Казахстане призывают отдать российские акции и облигации за полцены

Владельцам ценных бумаг предложили продать их вдвое дешевле той стоимости, которую фиксировали во время торгов на Московской фондовой бирже. Это предложение касается только физических или юридических лиц, которые могут проводить операции в Центральном депозитарии ценных бумаг Казахстана самостоятельно или через брокера и хранят ценные бумаги на своем счете с 1 марта 2022 года.

К теме! В середине июля Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призывает своих клиентов вывести из страны российские ценные бумаги. Это связано с санкциями, которые США ввели против России в июне. Среди них ограничения в отношении Московской биржи.

Известно, что брокер готов предложить за акции большинства российских компаний от 30 центов до чуть более 1 доллара. Среди исключений ценные бумаги "Магнита" и "Лукойла". Предложение цены от брокера составляет 33,56 доллара и 38,9 доллара соответственно. Брокер NGDEM Global будет принимать заявки на продажу российских ценных бумаг до 29 июля.