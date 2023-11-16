Новые санкции уже на пороге: Чехия заморозит государственные активы России

Правительство Чехии приняло решение о российских активах на территории страны. По предложению министра иностранных дел страны Яна Липавского, следует заморозить все государственные активы оккупанта.

Чехия заблокирует активы России

Ян Липовский ранее заявлял, что будет продвигать эту идею в правительстве и в конце концов соответствующее решение было принято.

Читайте также Основа финансовой грамотности: как проанализировать личный бюджет и почему это важно для каждого

По моему предложению правительство сегодня одобрило заморозку российских госактивов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается,

– написал он.

Чешское радио сообщило, что в национальный список санкций была внесена компания "Росзагрансобственность", которая занимается активами Москвы за рубежом.

Вся коммерческая деятельность этой компании, включая аренду, теперь незаконна,

– сказал Липовский.

Добавление в санкционный список автоматически означает замораживание всех активов, которыми компания владеет или управляет в Чехии. Пока известно, что под руководством "РосЗагранВласности" находится много недвижимости.

ЕС остается среди крупнейших импортеров российского топлива

С 24 февраля 2022 года Россия заработала на продажи газа и нефти более чем на 550 миллиардов долларов. Больше топлива до сих пор импортирует ЕС – 180 миллиардов долларов.

Несмотря на это, сейчас объемы импорта странами ЕС российского ископаемого топлива вдвое меньше. На втором месте находится Китай.

Лидеры по объемам импорта: