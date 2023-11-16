Кому Россия продает топливо
С начала полномасштабного вторжения Россия заработала на экспорте газа и нефти более 550 миллиардов долларов. Крупнейшим импортером до сих пор остается ЕС, где за этот период купили российское топливо на 180 миллиардов долларов.
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Сейчас объемы закупок российского ископаемого топлива странами ЕС вдвое меньше, чем до полномасштабной войны. Импорт постепенно сокращается, однако Евросоюз все равно сохраняет лидерство и приносит России самые большие доходы. На втором месте – Китай, который считается крупнейшим импортером российской нефти в мире.
Кто среди главных импортеров
Крупнейшие импортеры российской нефти:
- Китай - 47%;
- Индия - 32%;
- ЕС - 7%;
- Турция - 3%.
Крупнейшие импортеры СПГ (сжиженный природный газ):
- ЕС - 50%;
- Китай - 23%;
- Япония – 16%.
Крупнейшие импортеры трубопроводного газа:
- ЕС - 41%;
- Турция - 29%;
- Китай – 21%.
С января по август 2023 года ЕС купил у России трубопроводный газ на 4,9 миллиарда евро, что стало огромным источником дохода для Кремля.