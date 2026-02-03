Что известно о ценах на воду в Украине?

В то же время цена на водоснабжение в Украине останется фиксированной, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Правительство обратилось к НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений. Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления.

Свириденко добавила, что нужно найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, как не должны терять или заходить в долги.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (или НКРЭКУ) с 1 июля 2023 изменила тарифы на водоснабжение и водоотвод для большинства водоканалов. Но уже 3 июля того же года отменила свое решение.

Поэтому цены вернулись к тем, действовавшим с 1 января 2022 года. Об этом говорится на сайте Минфина.

Где самый дорогой тариф на воду в Украине?

Лидером в этом вопросе является Днепропетровская область. Самой дорогой является вода, которую поставляет КП "Павлоградское ПУВКХ".

Цена за водоснабжение составляет 39,42 гривны за кубометр, а за водоотведение – 14,244 гривны за куб.

Обратите внимание! То есть общая цена за воду – 53,664 гривны за кубический метр.

Что еще следует знать о ситуации с водой в Украине?