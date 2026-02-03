Что известно о ценах на воду в Украине?
В то же время цена на водоснабжение в Украине останется фиксированной, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство обратилось к НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений. Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления.
Свириденко добавила, что нужно найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, как не должны терять или заходить в долги.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (или НКРЭКУ) с 1 июля 2023 изменила тарифы на водоснабжение и водоотвод для большинства водоканалов. Но уже 3 июля того же года отменила свое решение.
Поэтому цены вернулись к тем, действовавшим с 1 января 2022 года. Об этом говорится на сайте Минфина.
Где самый дорогой тариф на воду в Украине?
Лидером в этом вопросе является Днепропетровская область. Самой дорогой является вода, которую поставляет КП "Павлоградское ПУВКХ".
Цена за водоснабжение составляет 39,42 гривны за кубометр, а за водоотведение – 14,244 гривны за куб.
Обратите внимание! То есть общая цена за воду – 53,664 гривны за кубический метр.
Что еще следует знать о ситуации с водой в Украине?
- Перспективы повышения коммунальных тарифов в 2026 году существуют. В частности в случае роста цен на электроэнергию.
- Следует также добавить, что во время действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения, в Украине действует запрет на повышение тарифов на горячую воду для населения. Но холодное водоснабжение не подпадает под мораторий. В то же время для 38 подчиненных НКРЭКУ предприятий цену планируют оставить неизменной.
- Мэр Львова Андрей Садовый еще в 2025 году заявил, что замороженный тариф является неправильным и вредным для государства. Согласно его словам, если предприятие не развивается, не модернизирует сети, то "это доводит предприятие до упадка".