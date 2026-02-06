Когда нужно заплатить за коммуналку?
За коммуналку рекомендуется рассчитываться до 20 числа каждого месяца, о чем говорится на сайте платежного сервиса Pay.
Читайте также В домах с газом возможны проблемы: что надо сделать, чтобы не потерять поставки
Лучшее время для оплаты – с 5 по 10 число. Если же человек не оплатит коммунальные услуги, то могут начислить, а затем "взыскать неустойку" (то есть штрафы или пени).
Но есть исключение – если потребитель не проживает по своему адресу более 30 календарных дней. Тогда он может подать заявление и документальное подтверждение факта отсутствия у себя дома и не платить коммуналку.
Это могут быть:
- справки с мест временного проживания;
- военной службы;
- отбывания наказания;
- учебы или работы и тому подобное.
А мораторий на отключение сохраняется только для жителей территорий сохраняется только для жителей территорий, где ведутся боевые действия и жителей временно оккупированных Россией территорий. Также правительством запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг, если дом был поврежден в результате боевых действий. Но если владелец заранее проинформировал о таких случаях.
В то же время в Украине планируют пересчитать коммунальные услуги. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически, без дополнительных заявлений от людей.
Перерасчет будут осуществлять за период с 1 января. И это отразиться в платежках уже в феврале.
Решение касается:
- теплоснабжения;
- водоснабжения;
- вывоза бытовых отходов.
Люди должны платить только за полученные услуги,
– подчеркнула Свириденко.
Важно! Если из-за российских обстрелов тепла или воды не было, то потребители не должны за них переплачивать.
Что еще следует знать о коммунальных услугах в Украине?
- Некоторым пенсионерам, живших и работавших в сельской местности, могут позволить не платить за коммунальные услуги. Также пожилые люди могут получить льготу на приобретение твердого топлива или сжиженного газа.
- В то же время передать показатели газовых счетчиков украинцы могут через приложение "Куб". Если осуществить оплату за газ до 15 числа, то можно получить скидку в 1% на следующую платежку.