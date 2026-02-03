Що відомо про ціни на воду в Україні?

Водночас ціна на водопостачання в Україні залишиться фіксованою, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін. Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску.

Свириденко додала, що потрібно знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів та потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати чи заходити в борги.

Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (або НКРЕКП) з 1 липня 2023 змінила тарифи на водопостачання та водовідведення для більшості водоканалів. Але вже 3 липня того ж року скасувала своє рішення.

Тому ціни повернулися до тих, що діяли з 1 січня 2022 року. Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Де найдорожчий тариф на воду в Україні?

Лідером у цьому питання є Дніпропетровська область. Найдорожчою є вода, яку постачає КП "Павлоградське ВУВКГ".

Ціна за водопостачання становить 39,42 гривні за кубометр, а за водовідведення – 14,244 гривні за куб.

Зверніть увагу! Тобто загальна ціна за воду – 53,664 гривні за кубічний метр.

Що ще слід знати про ситуацію з водою в Україні?