Самые защищенные валюты мира: какие купюры труднее всего подделать в 2026 году

Есть купюры, которые подделать достаточно трудно, ведь они имеют надежную защиту. Речь идет о различных узорах, голограммах, различных элементах и тому подобное.

Какие купюры трудно подделать?

Топ-три банкноты, которые очень трудно подделать, называет bestbrokers.

Читайте также Эта банкнота выходит из обращения: ЕЦБ принял важное решение

Первое место занимает 100 швейцарских франков, выпуск 2019 года. Банкнота номиналом 100 франков оснащена 20 передовыми элементами защиты, что делает ее самой сложной для подделки среди всех возможных рассмотренных купюр.

Среди этих элементов:

совмещенный рисунок;

видимый на просвет (узор, напечатан одновременно с обеих сторон банкноты);

защитная нить;

рельефная печать;

водяной знак;

микроперфорация;

инфракрасные свойства;

элементы, видимы в ультрафиолетовом свете;

узор, известный как созвездие EURion.

По состоянию на конец 2023 года в обращении находилось 144,3 миллиона таких банкнот, что составляло 27,22% от общего количества 530 миллионов банкнот в Швейцарии. Это делает ее самым распространенным номиналом в стране.

Самая распространенная в Индонезии банкнота – купюра 50 000 рупий, выпущена 17 августа 2022 года, – занимает второе место с 17 современными элементами защиты от подделок. Среди них – водяной знак с изображением Джуанда Картавидаяи и магнитная защитная нить, которая становится видимой при просмотре на свет.

Интересно! Банкнота также содержит тактильные элементы, помогающие слепым и людям с пониженным зрением определить ее номинал, скрытое изображение и микропечать, которую можно прочитать только с помощью лупы.

На третьем месте – банкнота 50 евро и 50 австралийских долларов, каждая из которых имеет по 16 сложных элементов защиты. Среди них:

голограммы;

прозрачные элементы;

прозрачные окошки;

инталийная (рельефная) печать;

краски, меняющие цвет в зависимости от угла обзора.

Евро, который используется в 20 странах Европейского Союза, является второй по объему торгов валютой в мире после доллара США. Это самый распространенный номинал в еврозоне, который составляет почти половину всех евробанкнот.

Обратите внимание! Эта купюра была введена 4 апреля 2017 года в рамках серии "Европа", второго поколения банкнот евро.

В Австралии банкнота 50 долларов, выпущена 18 октября 2018 года и прозванная "ананасом" из-за своего желтоватого цвета, является самой распространенной купюрой. По данным центрального банка страны, она составляет большинство банкнот, которые выдают банкоматы.

Кроме Австралии и ее территорий, австралийский доллар также является законным платежным средством в трех островных государствах Тихого океана: Кирибати, Науру и Тувалу. Австралийские банкноты изготавливают из прочного полимера и они известны своими чрезвычайно сложными для подделки элементами защиты.

Что делать, если есть сомнения относительно подлинности денег?

В случае возникновения сомнений относительно подлинности банкнот, можно обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку. Об этом напомнили в НБУ.

Исследования осуществляются бесплатно. А после результатов клиентам возмещают соответствующую сумму.

Банкноты иностранной валюты, которые признаны настоящими, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются владельцу.

Важно! Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости.

Легко ли подделать гривну?