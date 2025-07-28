Самые редкие монеты в мире: как они выглядят и сколько стоят

На протяжении почти всей истории человечества в разных странах существовали свои денежные системы, которые часто базировались на монетах. В наше время коллекционеры готовы отдавать миллионы долларов за редкие нумизматические сокровища.

Сколько стоит серебряный доллар 1794 года?

Монета, известная как Green-Contursi-Cardinal, была продана на аукционе Stack's Bowers Galleries 24 января 2013 года в Нью-Йорке за рекордные 8,5 миллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Thomas Numismatics.

Смотрите также ТОП самых редких банкнот мира: как они выглядят и сколько стоят

Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за одну монету. Этот экземпляр считается первым серебряным долларом, выпущенным федеральным правительством США.

Серебряный доллар 1794 года / фото Wikipedia

Хотя Банк США был основан в 1792 году, первые два года он чеканил только медные образцы. Лишь в 1794 году появился первый серебряный доллар с изображением Свободы.

Сколько стоит золотой динар Омейядов?

Динар был отчеканен в Дамаске в 723 году. Считается, что золото для него поступало непосредственно из шахты, принадлежавшей халифу.

Первый золотой динар Омейядов / фото Wikipedia

В 2011 году монету продали через компанию Blanchard and Company за чуть более 6 миллионов долларов, что делает ее одной из самых редких и дорогих исламских монет.

Сколько стоит золотой дублон Брашера?

До основания Центрального банка США частные лица могли выпускать собственные деньги. Одним из таких предпринимателей был Эфраим Брашер, который в 1787 году в Нью-Йорке отчеканил золотой дублон.

Золотой дублон Брашера / фото Wikipedia

Один такой дублон в декабре 2011 года был продан частному коллекционеру за 5 682 040 долларов. В марте 2019 года другой экземпляр ушел на аукционе Heritage Auctions за 5,5 миллионов долларов.

Интересно! По мнению известных нумизматов, это одна из самых ценных монет в истории. Известно о семи сохранившихся экземплярах.

Сколько стоит двадцатидолларовая золотая монета "Двойной орел"?

Такие монеты чеканились в США с 1907 по 1933 год. В 1933-м было выпущено около 500 тысяч штук, но большинство из них не попало в обращение: президент Франклин Рузвельт своим указом распорядился изъять и переплавить все частные золотые запасы.\

Двадцатидолларовая золотая монета "Двойной орел" / фото Wikipedia

Однако, нескольким монетам удалось "выжить" и одна из них попала в коллекцию египетского короля Фарука. В 2002 году на аукционе Sotheby's она была продана за 7,5 миллиона долларов.

Сколько стоит "король американских долларов"?

Этот серебряный американский доллар получил прозвище "король американских долларов". Несмотря на дату 1804 года, монета была отчеканена в 1834 году как дипломатический подарок иностранным монархам – например, королю Сиама и султану Маската.

Оригинальных серебряных долларов 1804 года не существовало. Монеты "короля американских долларов" продавались на аукционах за 3,8 миллиона долларов.