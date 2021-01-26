Эксперты Brand Finance Global 500 сформировали рейтинг самых дорогих брендов в мире. Новым лидером стала компания Apple.

Источник: Brand Finance Global 500

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Почему Apple лидирует

Стоимость бренда Apple оценили в 263,4 миллиарда долларов – за год его цена выросла аж на 87%. Все благодаря успешной диверсификации бизнеса Apple Inc., которая развила цифровые сервисы компании и услуги по подписке, в частности – App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade.

"Только за первый день нового года клиенты магазина приложений App Store потратили 540 миллионов долларов на покупку цифровых услуг", – отметили аналитики Brand Financ

Кто еще попал в рейтинг

Второе место в рейтинге заняла компания Amazon, которая в прошлом 2020 году была лидером. Ее стоимость выросла на 15% – до 254,2 миллиарда долларов. Google же оказался на третьем месте, его стоимость оценили в 191,2 миллиарда долларов, это лишь на 1% больше чем в прошлом году.

В десятку лучших также вошли:

Microsoft – 140,4 миллиарда долларов;

Samsung – 102,6 миллиарда долларов;

Walmart – 93,19 миллиарда долларов;

Facebook – 81,48 миллиарда долларов;

ICBC – 72,8 миллиарда долларов;

Verizon – 68,9 миллиарда долларов;

WeChat – 67,9 миллиарда долларов.

Лучшие бренды по темпам роста

Tesla показала лучшие результаты по темпам роста. За год ее оценка выросла на 158% – до 32 миллиардов долларов.

Второе место в этом рейтинге занял бренд Alibaba.com, выросший на 108%. Стоимость брендов подразделений Alibaba – Taobao и Tmall возросла до 53,3 миллиарда долларов и 49,2 миллиарда долларов.

Бренды, которые больше всего пострадали от пандемии

Последствия пандемии коронавируса больше всего на себе почувствовали представители авиации. Так, стоимость бренда Boeing упала на 40%, до 13,6 миллиарда долларов, American Airlines – на 40%, до 5,3 миллиарда долларов, Airbus – на 36%, до 9,1 миллиарда долларов.

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