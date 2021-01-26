Експерти Brand Finance Global 500 сформували рейтинг найдорожчий брендів у світі. Новим лідером стала компанія Apple.

Джерело: Brand Finance Global 500

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Чому Apple лідирує

Вартість бренду Apple оцінили у 263,4 мільярда доларів – за рік його ціна виросла аж на 87%. Все завдяки успішній диверсифікації бізнесу Apple Inc., яка розвинула цифрові сервіси компанії і послуги за передплатою, зокрема – App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV і Apple Arcade.

"Лише за перший день нового року клієнти магазину додатків App Store витратили 540 мільйонів доларів на покупку цифрових послуг", – зазначили аналітики Brand Finance.

Хто ще потрапив в рейтинг

Друге місце в рейтингу посіла компанія Amazon, яка минулого 2020 року була лідером. Її вартість виросла на 15% – до 254,2 мільярда доларів. Google ж опинився на третьому місці, його вартість оцінили в 191,2 мільярда доларів, це лише на 1% більше ніж минулого року.

В десятку найкращих також увійшли:

Microsoft – 140,4 мільярда доларів;

Samsung – 102,6 мільярда доларів;

Walmart – 93,19 мільярда доларів;

Facebook – 81,48 мільярда доларів;

ICBC – 72,8 мільярда доларів;

Verizon – 68,9 мільярда доларів;

WeChat – 67,9 мільярда доларів.

Найкращі бренди за темпами зростання

Tesla показала найкращі результати за темпами зростання. За рік її оцінка зросла на 158% – до 32 мільярди доларів.

Друге місце в цьому рейтингу зайняв бренд Alibaba.com, що виріс на 108%. Вартість брендів підрозділів Alibaba – Taobao і Tmall зросла до 53,3 мільярда доларів і 49,2 мільярда доларів.

Бренди, які найбільше постраждали від пандемії

Наслідки пандемії коронавірусу найбільше на собі відчули представники авіації та аерокосмічної галузі. Так, вартість бренду Boeing впала на 40%, до 13,6 мільярда доларів, American Airlines – на 40%, до 5,3 мільярда доларів, Airbus – на 36%, до 9,1 мільярда доларів.

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