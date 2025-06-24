Как появился фунт

Несмотря на все ассоциации именно с Британией, фунт стерлингов берет свое начало в континентальной Европе. Система, где 1 фунт делился на 20 шиллингов и 240 пенни, была похожа на денежные системы Древнего Рима и Франкского королевства, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Интересно! Название фунта происходит от латинского libra pondo – "фунт веса". Символ £ – это стилизованная буква L, а сокращение lb до сих пор используется для обозначения массы. Неслучайно изначально фунт стоил ровно фунт серебра.

Первые банкноты

В Англии такая денежная система утвердилась при короле Оффе в VIII веке, хотя фунта как такового не существовало, были исключительно серебряные пенни. Первую монету номиналом в фунт отчеканили только в 1489 году при Генрихе VII – она получила название соверен. Шиллинг появился позже – в 1504 году.

Золотые монеты начали чеканить с 1560 года, а банкноты появились в обращении после основания Банка Англии в 1694 году.

Интересно! Первые банкноты фунта были рукописными.

Фунт стерлингов существовал в рамках сложной системы шиллингов и пенсов до перехода на десятичную систему в 1971 году.

Какой был курс фунта

Как отмечается, в 980 году за один фунт можно было купить 15 голов скота. Однако впоследствии его покупательная способность резко упала – с XV века до 2000 года почти в 400 раз. Сильная инфляция пришлась на период после Второй мировой войны.

Примечательно! Слово "стерлинг" начало употребляться после нормандского завоевания и изначально относилось к пенни. Его происхождение до сих пор неясно: возможно, оно связано с нормандским словом esterlin (маленькая звезда) или арабским lesterling (деньги).