Как появились прародители кредитных карт?

Первые магазинные карты США считаются прародителями современных банковских карт. Они появились в виде металлических "платежных пластин", напоминающих армейские жетоны, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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С 1930-х до 1950-х годов их использовали крупные универмаги CIF, присваивая каждой пластине индивидуальный номер.

Почему карта Diners Club была прорывом?

Настоящий прорыв произошел в 1950 году, когда Фрэнк Макнамара и Ральф Шнайдер выпустили карточку Diners Club. Она позволяла оплачивать питание в ресторанах, а потом уже Diners Club переводил средства заведению, взимая комиссию.

Карта Diners' Club 1957 года / фото The National Museum of American History

Владельцы карт оплачивали общий счет в конце месяца. За первый год к системе подключились 28 ресторанов, два отеля и более 40 тысяч человек.

Интересно! Уже в 1953 году карта Diners Club принималась за рубежом – в Канаде, Мексике, Великобритании и на Кубе.

Как появились банковские карты?

Компания American Express, которая изначально занималась перевозками, в 1958 году выпустила свою первую платежную карту. Ее владельцы платили годовую комиссию и ежемесячно погашали задолженность, а торговые точки перечисляли компании процент от суммы транзакций.

Одна из первых карт American Express / фото Getty Images

В том же году Bank of America запустил карту BankAmericard с лимитом в 300 долларов для 65 тысяч жителей города Фресно. В 1976 году карта была переименована в Visa.

Интересно! Проект столкнулся с высокой просрочкой платежей (более 20%) и массовыми мошенничествами. Однако идея revolving-кредита – с возможностью переносить долг на следующий месяц – оказалась перспективной.

Президент Национального банка Колорадо с изображением карты Bank Americard / Getty Images

Как появились первые межбанковские и международные карты?

В 1966 году несколько калифорнийских банков создали Ассоциацию межбанковских карт (ICA), выпустив карту Interbank Card - позже Master Charge, а затем Mastercard. К 1970 году для распространения BankAmericard за пределами США была создана международная компания IBANCO.

Как развивались технологии банкинга?

В 1960-х IBM разработала магнитную ленту на обороте карточек. Франция первой внедрила технологию карт с чипом, совмещенную с PIN-кодом.

Примечательно! С 1994 года Mastercard, Visa и Europay начали работу над единым стандартом – EMV. Первые спецификации появились в 1996 году.

Позже появилась технология бесконтактной оплаты с использованием NFC: для транзакции достаточно было лишь поднести карту, смартфон или портативное устройство к терминалу.

Как работает банковская карта?

При оплате карта взаимодействует с банком-эмитентом и банком продавца. Система проверяет наличие средств, шифрует данные и отправляет запрос на авторизацию, обеспечивая безопасность транзакции.