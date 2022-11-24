Общее состояние 20 самых богатых потомков в США составляет примерно 14% от общего капитала более 700 миллиардеров в стране.

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Чарльз Кох

Американский бизнесмен вместе с братом Дэвидом унаследовал компанию Koch Industries от своего отца. История этой корпорации начинается в далеком 1940 году. В начале главной сферой для Koch Industries была переработка нефти.

Братья активно развивали бизнес и вывели компанию на новый уровень. В частности Koch Industries стала второй по величине частной компанией в США. На сегодняшний день личный капитал Чарльза Коха Forbes оценивает в 60,1 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, состояние бизнесмена составляет более 69 миллиардов долларов .

Джулия Кох

Далее следует жена родного брата Чарльза Коха, скончавшегося в 2019 году. После его смерти женщина стала одной из самых богатых женщин США и мира.

Джулия Кох и ее трое детей унаследовали долю Дэвида Коха в семейной компании. Речь идет о 42% активов Koch Industries. Она является членом комитета по управлению корпорацией и активно занимается благотворительностью. Добавим конкретные цифры:

Согласно данным авторитетного издания Forbes , капитал женщины составляет 60,1 миллиарда долларов США.

Bloomberg указывает сумму в размере 69,1 миллиарда долларов.

Джим Волтон

Младший сын Джим Уолтон на сегодня владеет пакетом акций популярной в США сети магазинов Walmart в размере 13%. Он является самым молодым сыном основателя компании Сэма Волтона, который начал бизнес в 1962 году.

К теме! На момент создания этого материала, акции компании торгуются на рынке по цене на уровне 152,42 доллара за штуку. Рыночная капитализация Walmart составляет 413,7 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance .

Джим Уолтон более 10 лет возглавлял совет директоров сети супермаркетов. В 2016 году этот пост занял его сын. На сегодня 74-летний бизнесмен возглавляет Arvest Bank, активы которого оценивают в 26 миллиардов долларов. Что касается личного состояния Джима Волтона, то есть следующие данные: