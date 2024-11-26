Самые богатые люди Украины: какими капиталами владеет пятерка лидеров

В сети обнародовали новый рейтинг самых богатых людей в Украине. За год состояние первой пятерки лидеров существенно изменилось.

Самые богатые люди Украины

Лидер рейтинга самых богатых людей остается неизменным уже годами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV. Для формирования рейтинга также использовали данные от YouControl и Dragon Capital. Во время подсчетов учитывали динамику выручки, операционные прибыли, долги и убытки, которые связаны с полномасштабной войной России против Украины.

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Речь идет о Ринате Ахметове. Его капитал составляет 5 миллиардов долларов. Он остался на первом месте несмотря на потери, которые возникли из-за полномасштабного вторжения России в Украину. По сравнению с 2023 годом, капитал Ахметова уменьшился на 23%.

Вторую строчку занимает Виктор Пинчук. Его состояние оценили в 2,2 миллиарда долларов. Капитал бизнесмена вырос на 28%. Он единственный в секторе металлургии, кому удалось нарастить активы.

Тройку лидеров закрывает сын Петра Порошенко – Алексей. Его состояние составляет 1,2 миллиарда долларов, выросло на +22% благодаря успехам корпорации Roshen.

В первую пятерку также входят Влад Яценко и Андрей Веревский. Яценко является соучредителем компании Revolut, а его капитал составляет 1,13 миллиарда долларов. Тогда как глава аграрного холдинга Kernel владеет состоянием в размере 1,01 миллиарда долларов. Капиталы бизнесменов по сравнению с 2023 годом выросли на 26% и 78% соответственно.