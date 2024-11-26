Найбагатші люди України

Лідер рейтингу найзаможніших людей залишається незмінним уже роками. Про це пише 24 Канал з посиланням на NV. Для формування рейтингу також використовували дані від YouControl і Dragon Capital. Під час підрахунків враховували динаміку виручки, операційні прибути, борги та збитки, які пов'язані з повномасштабною війною Росії проти України.

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Йдеться про Ріната Ахметова. Його капітал становить 5 мільярдів доларів. Він залишився на першому місці попри втрати, які виникли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Порівняно з 2023 роком, капітал Ахметова зменшився на 23%.

Другу сходинку займає Віктор Пінчук. Його статки оцінили в 2,2 мільярда доларів. Капітал бізнесмена зріс на 28%. Він єдиний у секторі металургії, кому вдалося наростити активи.

Трійку лідерів закриває син Петра Порошенка – Олексій. Його статки становлять 1,2 мільярда доларів, зрісши на +22% завдяки успіхам корпорації Roshen.

До першої п'ятірки також входять Влад Яценко та Андрій Веревський. Яценко є співзасновником компанії Revolut, а його капітал становить 1,13 мільярда доларів. Тоді як очільник аграрного холдингу Kernel володіє статками у розмірі 1,01 мільярда доларів. Капітали бізнесменів порівняно з 2023 роком зросли на 26% та 78% відповідно.