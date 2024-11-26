Самые богатые люди Украины

Лидер рейтинга самых богатых людей остается неизменным уже годами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV. Для формирования рейтинга также использовали данные от YouControl и Dragon Capital. Во время подсчетов учитывали динамику выручки, операционные прибыли, долги и убытки, которые связаны с полномасштабной войной России против Украины.

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Речь идет о Ринате Ахметове. Его капитал составляет 5 миллиардов долларов. Он остался на первом месте несмотря на потери, которые возникли из-за полномасштабного вторжения России в Украину. По сравнению с 2023 годом, капитал Ахметова уменьшился на 23%.

Вторую строчку занимает Виктор Пинчук. Его состояние оценили в 2,2 миллиарда долларов. Капитал бизнесмена вырос на 28%. Он единственный в секторе металлургии, кому удалось нарастить активы.

Тройку лидеров закрывает сын Петра Порошенко – Алексей. Его состояние составляет 1,2 миллиарда долларов, выросло на +22% благодаря успехам корпорации Roshen.

В первую пятерку также входят Влад Яценко и Андрей Веревский. Яценко является соучредителем компании Revolut, а его капитал составляет 1,13 миллиарда долларов. Тогда как глава аграрного холдинга Kernel владеет состоянием в размере 1,01 миллиарда долларов. Капиталы бизнесменов по сравнению с 2023 годом выросли на 26% и 78% соответственно.