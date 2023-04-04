Общее состояние богатых людей Forbes оценил в 12,2 триллиона долларов. По сравнению с мартом 2022 года этот показатель уменьшился на 500 миллиардов долларов. За последний год почти 50% миллиардеров зафиксировали уменьшение состояния.

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Forbes назвал самых богатых людей мира

Впервые в истории этот рейтинг возглавил французский бизнесмен Бернар Арно, являющийся главой конгломерата компаний LVMH, владеющий рядом всемирно известных брендов. Среди них:

Christian Dior;

Louis Vuitton;

Moet & Chandon.

Капитал Бернара Арно и его семьи оценили в 211 миллиардов долларов. Это единственный человек, чье состояние пересекло отметку в 200 миллиардов долларов. В предыдущем рейтинге Бернар Арно занял 3-е место после Джеффа Безоса и Илона Маска.

Далее следует Илон Маск, возглавляющий компании Tesla, SpaceX и Twitter с капиталом в размере 180 миллиардов долларов. В 2022 году американский бизнесмен возглавлял этот рейтинг. Тогда его состояние оценили в 219 миллиардов долларов. Среди основных причин – резкое обесценивание акций производителя электрокаров Tesla.

Речь идет о спаде на 65%. Это частично связано с приобретением социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Добавим, еще в течение года компания несколько раз фиксировала существенное понижение цен.

Тройку лидеров закрывает основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние составляет 114 миллиардов долларов. Его предварительный результат – это второе место и 171 миллиард долларов. Безос зафиксировал уменьшение своего капитала на фоне обесценивания акций техгиганта.

Также в пятерку лидеров вошли основатель компании Oracle Ларри Эллисон из 107 миллиардами долларов, а также легендарный инвестор и руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Состояние последнего оценили в 106 миллиардов долларов. Напомним, что в 2022 году Баффет возглавил рейтинг самых щедрых филантропов США.

География капиталов

В общем, в последнем рейтинге Forbes большинство миллиардеров – граждане США. Речь идет о 735 богачей. Совокупное состояние американских бизнесменов и инвесторов составляют 4,5 триллиона долларов.

Следующая страна с самым большим количеством состоятельных людей – Китай. Это данные с учетом Гонконга и Макао. Речь идет о 562 миллиардера с капиталом в размере 2 триллионов долларов. Тройку закрывает еще одна страна из Азии, имеющая потенциал 2030 стать одной из крупнейших экономик мира, – Индия. Издание Forbes указывает, что там проживает 169 богачей с капиталом в размере 675 миллиардов долларов.